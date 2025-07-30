نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لويس دياز ينتقل إلى بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول، انتقال لاعبه الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل الجناح الدولي الكولومبي لويس دياز من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني بعقدٍ يمتد حتى 2029، وذلك وفق ما أعلن الناديان، الأربعاء.

وقال ليفربول، في بيان: «أكمل لويس دياز انتقاله بشكل دائم إلى بايرن ميونيخ، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة قضاها مع ليفربول. يغادر الكولومبي ريدز بعدما لعب دورًا مهمًا في الفوز بأربعة ألقاب رئيسية، منذ وصوله من بورتو البرتغالي في أوائل 2022، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي».