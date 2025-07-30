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أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، قرار رحيل علي معلول الظهير الأيسر السابق للمارد الأحمر
وقال ابو مسلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: علي معلول رحل بشكل غير لائق، ورحيله بهذا الشكل لم يعجبني
أحمد أبو مسلم: معلول رحل عن الأهلي بشكل غير لائق.. وهاني أبو ريدة خذلني
وأضاف: زعلان على رحيل كريم الدبيس وهو البديل الأنسب لعلي معلول، وسيكون له مستقبل كبير في الجبهة اليسرى
وتابع: نحتاج لتغيير دماء في الأهلي، والإدارة فعلت ما عليها، ولا بد من تسليم المهمة لأخرين، أنا أدعم رئيس الأهلي أيًا كان، ودعمت الخطيب في الانتخابات لإني بحبه
وواصل: هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة خذلني، أنا أبن المنتخبات ومش هطلب من حد اشتغل..
واختتم: أحمد فتوح لازم يمشي وده من مصلحة الزمالك، ويحيى عطية الله كان عادي ومحمود بنتايج قده ١٠ مرات