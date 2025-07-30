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أحمد جودة - القاهرة - طالب أحمد ابو مسلم نجم الأهلي السابق، برحيل المجلس الحالي للأحمر برئاسة محمود الخطيب

وقال أبو مسلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أنا مع رحيل المجلس الحالي للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لأنه أكمل مهمته على أكمل وجه.

أبو مسلم: أطالب برحيل مجلس الاهلي الحالي من اجل تجديد الدماء

وأضاف: أطالب بتواجد مجلس جديد للنادي الأهلي من أجل تجديد الدماء وتواجد عناصر جديد في منظومة النادي الاهلي

وواصل: حاليا في النادي الأهلي لا تعلم من هو المسؤول عن ملف التعاقدات، كما إنه هناك أشياء كثيرة بالنسبالي لدي علامات استفهام عليها

وتابع: هناك أشياء غريبة حدثت في الفترات الأخيرة في مجلس الاهلي برئاسة الخطيب مثل رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة وهو قرار غير مفهوم بالنسبالي

وأردف: أيضا السويسري مارسيل كولر تحكم في الأمور الإدارية بشكل كامل داخل الأهلي وأبعد سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه وهذا يخالف قواعد النادي الاهلي