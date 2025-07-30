نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خارج حسابات فليك.. مهاجم برشلونة يقرر الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ المهاجم الشاب يان فيرجيلي، لاعب فريق برشلونة B، قرارًا حاسمًا بمغادرة النادي هذا الصيف بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب الألماني هانسي فليك. اللاعب الذي ينشط في مركز الهجوم، يرى أن الوقت قد حان للانتقال إلى مستوى أعلى، وأبلغ إدارة النادي برغبته في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الفريق الرديف الذي ينافس حاليًا في دوري الدرجة الرابعة الإسبانية (Segunda RFEF).

ووفقًا لتقارير إعلامية صادرة من مدينة برشلونة، فإن إدارة النادي الكتالوني لن تقف في وجه اللاعب، لكنها تطالب بمبلغ 4 ملايين يورو مقابل التخلي عنه، إلى جانب بند يتيح لها إعادة شرائه مستقبلًا إذا رأت ذلك مناسبًا.

مايوركا في الصدارة

ويُعد نادي ريال مايوركا أبرز المهتمين بالتعاقد مع فيرجيلي، حيث تشير المصادر إلى أن الفريق البالياري يتصدر السباق للحصول على خدمات المهاجم الشاب، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تربطه بإدارة برشلونة. ومن المرجح أن تتم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية إذا لم تظهر عروض أقوى من أندية أخرى.

هذه الخطوة تُسلط الضوء من جديد على حقيقة أن أكاديمية “لا ماسيا” الشهيرة، ورغم تاريخها العريق، لا تضمن مستقبلًا في الفريق الأول لجميع مواهبها. فبينما تمكن بعض اللاعبين مثل غافي، فيرمين، وكوبارسي من تثبيت أقدامهم مع الفريق الأول، يضطر آخرون للرحيل بحثًا عن دقائق لعب وفرص أكبر.

قيود اقتصادية وعجز في السوق

ويأتي هذا الوضع في وقتٍ يعاني فيه برشلونة من صعوبات اقتصادية حادة تحد من قدرته على إبرام صفقات كبرى. فشل النادي في التوقيع مع نيكو ويليامز ولويس دياز، واقتصر تحركه حتى الآن على ضم ماركوس راشفورد بنظام الإعارة، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها المؤسسة الكتالونية.

ريال مدريد يراقب… ويُبدي احترامه لبرشلونة

من جهة أخرى، أكدت صحيفة Defensa Central أن ريال مدريد لا يرى نفسه المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، حيث تمنح إدارة “فالديبيباس” هذا التقدير لبرشلونة. ورغم ذلك، فإن مسؤولي النادي الملكي يعملون بجدّ خلف الكواليس، مؤمنين بأن الفريق يسير في الطريق الصحيح لاستعادة الهيمنة محليًا وقاريًا.