نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول بعد انسحاب باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن ريال مدريد بات في وضع مميز للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، بعد أن انسحب نادي باريس سان جيرمان من سباق التعاقد معه ووجّه أنظاره نحو ضم المدافع الأوكراني إيليا زابارني، نجم بورنموث الإنجليزي.

ويبدو أن زابارني، الذي قدم مستويات لافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بات قريبًا من الانتقال إلى ملعب “حديقة الأمراء”، حيث أكدت مصادر مقربة من المفاوضات أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى باريس سان جيرمان، وأن إدارة النادي الفرنسي بصدد الاتفاق على التفاصيل المالية مع بورنموث، في صفقة وصفها رومانو بأنها “شبه منتهية”.

كوناتي يرفض باريس.. ويقترب من مدريد

ورغم محاولات باريس سان جيرمان لإقناع كوناتي بالانضمام، فإن اللاعب أبدى رفضه للفكرة، حيث أُبلغ المدرب لويس إنريكي بعدم رغبة المدافع الفرنسي في اللعب بقميص الفريق الباريسي. وتشير المؤشرات القادمة من باريس إلى أن النادي يشعر بأن اللاعب بات أقرب من الانتقال إلى ريال مدريد، وهو ما دفعه لتسريع التفاوض مع زابارني بدلًا من الاستمرار في ملاحقة كوناتي.

وفي المقابل، يسود الهدوء أروقة نادي ريال مدريد، إذ يدرك المسؤولون أن كوناتي منفتح على سماع العروض، خاصة بعدما رفض بعض عروض التجديد المقدمة من ليفربول خلال الفترة الماضية.

الخيارات الدفاعية للملكي: كوناتي وساليبا

يضع ريال مدريد كلًا من إبراهيما كوناتي وويليام ساليبا على رأس قائمة اهتماماته لتعزيز الخط الخلفي في المستقبل القريب أو المتوسط. كوناتي ينتهي عقده مع ليفربول قريبًا، بينما يمتد عقد ساليبا مع أرسنال حتى عام 2027، لكن اللاعب لا يزال هدفًا استراتيجيًا للنادي الملكي، رغم تلقيه عرضًا مغريًا للتجديد من المدرب ميكيل أرتيتا وإدارة “الغانرز”.

الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل هذا الثنائي، خاصة في ظل التحركات المتسارعة من أندية النخبة الأوروبية.

ضغوط مالية على ليفربول قد تدفعه للبيع

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن ليفربول بات مضطرًا للنظر في بيع بعض لاعبيه بعد إنفاقه أكثر من 316 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الحالي، ضمت صفقات ضخمة أبرزها: فلوريان فيرتز (133 مليون يورو)، هوجو إيكيتيكي (95 + 7 ملايين يورو متغيرات)، ميلوش كيركيز (46.9 مليون)، جيريمي فريمبونغ (40 مليون)، وآرمين بيتشي (1.78 مليون).

ويبدو أن رحيل لويس دياز قد لا يكون الأخير في صفوف “الريدز”، ما يفتح الباب أمام احتمالية بيع كوناتي هذا الصيف. ويستعد ريال مدريد لتقديم عرض قيمته 25 مليون يورو إذا قرر النادي الإنجليزي فتح باب الرحيل أمام مدافعه الفرنسي.