نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يغلق ملف التعاقد مع رودريجو هيرناندديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد اسم رودريغو هيرنانديز، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، ليتصدر عناوين الأخبار المرتبطة بريال مدريد خلال الأسبوعين الماضيين، خاصةً في ظل رغبة المدرب تشابي ألونسو في تعزيز خط الوسط بعد المشاركة الأخيرة في كأس العالم للأندية. ووفقًا لما كشفت عنه مصادر صحيفة Defensa Central، فإن الجهاز الفني في النادي الملكي يرى ضرورة إجراء مزيد من التعديلات على قوام الفريق الأول تحضيرًا للموسم القادم.

أحد الطلبات الرئيسية للمدرب هو التعاقد مع لاعب وسط بمواصفات دفاعية وتنظيمية، لدعم المواهب الشابة في بناء اللعب، وعلى رأسهم التركي أردا غولر. ويُعد رودريغو، صاحب القميص رقم 16 في مانشستر سيتي، الخيار الأمثل لهذا الدور، رغم وجود أسماء أخرى مطروحة على طاولة النادي.

تدخل إداري مباشر

على مدار الأيام الماضية، تلقت إدارة ريال مدريد عدة اتصالات من وسطاء مقربين من اللاعب، حيث تم طرح فكرة انتقال رودريغو مقابل نحو 100 مليون يورو. ومع ذلك، ترى الإدارة أن هذا الرقم لا يتماشى مع سياستها الحالية، خاصة في ظل عوامل عدة تجعل الصفقة محفوفة بالمخاطر.

فإلى جانب أن عقد اللاعب ينتهي بعد موسمين فقط، سيبلغ رودريغو عامه الثلاثين مع نهاية التعاقد، وهو ما يجعل الاستثمار فيه طويل الأمد غير مضمون. كما أن اللاعب لم يظهر بمستوى مقنع بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، فضلًا عن أدائه المتواضع خلال كأس العالم للأندية، ما زاد من تحفظات مسؤولي النادي.

الصفقة “مستبعدة تمامًا” في الوقت الحالي

في هذا السياق، أكدت مصادر من داخل النادي أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وصف الحديث عن صفقة رودريغو بأنه “أمر لا جدوى منه”. وقد تقرر داخل أروقة “فالديبيباس” تجميد أي تحرك نحو اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو حتى لموسم 2025/2026، إلا إذا طرأت مستجدات ملموسة في مستواه الفني.

وبحسب ذات المصادر، فإن موقف ريال مدريد قد يتغير فقط في حال قدّم رودريغو أداءً استثنائيًا خلال الموسم المقبل، والذي ينطلق في الرابع من أغسطس. وحتى ذلك الحين، لن يكون هناك أي تطور ملموس في هذا الملف، ما يجعل الصفقة خارج حسابات النادي مؤقتًا.