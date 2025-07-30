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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد الدجوي، مالك إحدى شركات تسويق اللاعبين تفاصيل انضمام اللاعب الإيفواري الصاعد كاظم إبراهيما إلى صفوف الأهلي، وتحديدًا ضمن فرق الناشئين بالنادي، بعدما تم قيده تحت السن.

في حوار خاص ل”دوت الخليج الرياضي”.. مكتشف كاظم إبراهيما: شوقي حسم الصفقة ووليد رشحه لريبيرو



وقال الدجوي في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج الرياضي”، أن اللاعب النيجيري من مواليد 2007 وتم عرضه على إدارة قطاع الناشئين بالأهلي خلال شهر رمضان لعام 2024، قبل أن يتم قبوله بعد متابعة دقيقة لإمكانياته الفنية والبدنية، موضحًا أن محمد شوقي نائب رئيس قطاع الناشئين حينها، كان له الدور الأكبر في اتخاذ قرار ضم اللاعب، بعدما أُعجب بقدراته داخل الملعب.



وأضاف الدجوي، أن إبراهيما يُجيد اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، حيث يشارك كلاعب وسط في مركزي 6 و8، بجانب إجادته اللعب كجناح هجومي، كما يتمتع بميزة اللعب بقدميه اليمنى واليسرى، وهو ما يجعله ورقة رابحة في خطط الجهاز الفني مستقبلًا.



وتابع، أن اللاعب بعد أن خاض فترة معايشة داخل قطاع الناشئين بالنادي، قررت الإدارة نقل إقامته إلى داخل مقر الأهلي، وضمه إلى فريق الأمل الذي يضم العناصر الواعدة من أبناء النادي.



واختتم، أن الفرنسي جوزيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، كان قد طلب خلال الفترة الماضية متابعة عدد من لاعبي قطاع الناشئين، وتم ترشيح كاظم إبراهيما من جانب وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وهو ما جاء قبل ظهور اللاعب بشكل مميز في مباراة إنبي الأخيرة.



ويستعد الأهلي للموسم المقبل حيث يفتتح مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة فيوتشر، المقرر لها 9 أغسطس المقبل على استاد القاهرة.



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