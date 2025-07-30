نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يحسم ثاني صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت تقارير صحفية سعودية، مساء الثلاثاء، أن نادي أهلي جدة أتم ثاني صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

أهلي جدة يحسم ثاني صفقاته الصيفية

وكان "الراقي" قد استهل تحركاته الصيفية بضم عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر لنادي الرياض، لتعويض النقص الذي عانى منه الفريق في هذا المركز خلال الموسم الماضي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية"، فقد نجح الأهلي في التعاقد مع محمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن لفريق الاتفاق، ليكون ثاني التدعيمات الرسمية للفريق هذا الصيف.

ويُعد عبد الرحمن من أبرز المواهب الصاعدة في مركز الظهير الأيمن، حيث تدرج في الفئات السنية لنادي الاتفاق حتى وصل للفريق الأول. وشارك خلال الموسم الماضي في 27 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها هدفًا وصنع هدفًا آخر.

المفارقة اللافتة أن هدفه الوحيد في الموسم كان في شباك فريقه الجديد، الأهلي، وذلك خلال الجولة 33 من منافسات دوري روشن السعودي.