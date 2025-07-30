نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح لـ دوت الخليج الرياضي: الحنفي أكد صحة كلامي.. ولجنة الحكام ارتكبت خطأ كارثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الحكم الدولي السابق محمد صلاح عبد الفتاح على تصريحات الحكم محمد الحنفي والذي خرج في تصريحات إذاعية يؤكد عدم قانونية إدارته لمباراة المقاولون العرب أمام بيراميدز موسم 2024.

محمد صلاح لـ دوت الخليج الرياضي: الحنفي أكد صحة كلامي.. ولجنة الحكام ارتكبت خطأ كارثي

وقال محمد صلاح للفجر الرياضي: " بعد مباراة المقاولون وبيراميدز التي ادارها الحنفي وضحت ان إدراته للمباراة غير قانونيه طبقا للوائح".

وتابع: "خرج المسئولين في لجنة الحكام واتحاد الكرة بالرد أن المباراه قانونيه واوهموا البعض بأني أهاجمهم لمجرد الهجوم ولكن هذا غير الصحيح ليس لي علاقه باشخاص اتحدث فقط عن تطبيق اللوائح وقوانين اللعبة واكن احترامي للجميع".

وواصل: "حتى نادي المقاولون العرب اصدر بيان واستند لما نشرته من لوائح مطالبا باعادة المباراة وكنت في ذهول مما يحدث لان الامور واضحه وخرج الحنفي مع هاني حتحوت عبر اذاعه اون سبورت اف ام ليعترف ان المباراة غير قانونيه ليثبت صحة الواقعة".

واختتم:" لكن المذهل ان المسئولين وقتها يتحدثوا لائحيا بأن قرارهم صحيح معرفتهم باللائحة ويغالطوا الحقيقه هذا امر كارثي وعدم معرفتهم يجعل المصيبه اكبر ولكن أشكر الحنفي لأنه اكد ان هناك خطأ من اللجنه التي عينته في المباراه دون اجتياز الاختبار البدني".

