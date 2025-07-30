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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي روما الإيطالي، تعاقده رسميًا مع الظهير الأيمن البرازيلي ويسلي، قادمًا من نادي فلومينينسي، بعقد يمتد لأربع سنوات حتى صيف 2028.

رسميًا.. روما يتعاقد مع الظهير البرازيلي ويسلي حتى 2028

ووفقًا للتقارير، بلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.

وأعرب المدير الرياضي لنادي العاصمة عن سعادته بضم اللاعب الواعد، قائلًا:

"نحن سعداء للغاية بانضمام ويسلي، فهو لاعب يتمتع بإمكانات كبيرة، وسرعة عالية، ومرونة تكتيكية تتيح له اللعب في عدة مراكز على الجهة اليمنى. نثق بأنه سيكون إضافة مهمة لخط دفاعنا، وسيساهم في تحقيق أهدافنا المستقبلية."

بدوره، عبّر ويسلي عن حماسه لخوض التحدي الجديد، قائلًا:

"الانضمام إلى نادٍ بحجم روما هو حلم تحقق بالنسبة لي. فخور بأن أرتدي قميص هذا النادي العريق، ولا أطيق الانتظار للانخراط مع الفريق وتقديم كل ما لديّ لتحقيق الانتصارات والمساهمة في حصد البطولات."

ويُعد ويسلي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرازيلية، ويتميز بسرعته الكبيرة وقدرته على التغطية الدفاعية والهجومية على حد سواء، ما يجعله إضافة استراتيجية لمشروع روما المستقبلي.