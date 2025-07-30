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أحمد جودة - القاهرة -

تلقت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في منافسات الزوجي المختلط لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، حيث ستلعب إلى جوار ريلي أوبيلكا.

فينوس ويليامز تشارك في "أمريكا المفتوحة" ببطاقة دعوة

كشف الاتحاد الأمريكي للتنس، اليوم الثلاثاء، عن هوية 14 فريقًا للمشاركة في منافسات الزوجي المختلط، من بينها ويليامز، البالغة من العمر 45 عامًا، والتي عادت إلى جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات الأسبوع الماضي بعد غياب دام أكثر من عام، حيث ستتعاون مع أوبيلكا خلال المنافسات التي تقام يومي 19 و20 أغسطس (آب) المقبل.

وستشارك ثمانية من هذه الثنائيات بشكل مباشر في المنافسات بعد حصولها على أعلى تصنيف فردي مجمع، فيما حصلت ست ثنائيات على بطاقات دعوة من الاتحاد الأمريكي للتنس.

