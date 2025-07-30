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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي فياريال اليوم الثلاثاء تعاقده مع الدولي الكندي تاجون بوكانان بموجب عقد يمتد لخمس سنوات، بعد انضمامه إلى الفريق في فبراير (شباط) الماضي على سبيل الإعارة من إنتر ميلان.

الكندي بوكانان إلى فياريال لمدة 5 سنوات

قال فياريال في بيان إن بوكانان (26 عامًا) والذي يلعب بشكل أساسي في خط الوسط، ويمكنه أيضًا اللعب كجناح، اجتاز الكشف الطبي اليوم.

وقالت تقارير إعلامية إن بوكانان انضم إلى فياريال مقابل نحو تسعة ملايين يورو (10.39 مليون دولار).

وشارك بوكانان الذي انضم إلى إنتر في يناير كانون الثاني 2024 قادمًا من كلوب بروج البلجيكي، في 13 مباراة في الدوري الإسباني مع فياريال الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي.

وقال فياريال: "يمتلك بوكانان القوة البدنية والسرعة عند حمل الكرة.. مع فطنة الوجود في مواقف التسجيل والقدرة على تقديم التمريرات الحاسمة".

وشارك بوكانان في 51 مباراة دولية مع كندا.

ويستهل فياريال مشواره في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس (آب) المقبل عندما يستضيف ريال أوبييدو الصاعد حديثًا.

