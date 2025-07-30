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أحمد جودة - القاهرة -

توقع ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يتطور أداء المدافع الفرنسي ليني يورو في الموسم الجديد.

فرديناند: ليني يورو ينتظره مستقبل مشرق

لعب فيرديناند دورًا محوريًا في انتقال يورو من صفوف ليل الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد.

وقال المدافع الإنجليزي السابق فرديناند للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء بشأن توقعاته لمستقبل يورو "أعتقد أنه سيتطور، أعتقد أن ليني يورو موهبة رائعة، مستقبله وموهبته ليسا محل شك".

وأضاف: "الأمر يتعلق باستغلال هذه الموهبة والإمكانات، وأعتقد أنه شخص جاد، ويعمل بجد".

لا يزال يورو في التاسعة عشرة من عمره فقط، وقد شارك مع مانشستر يونايتد وأثبت نفسه تمامًا كلاعب قلب دفاع شاب.

وأوضح فيرديناند: "ما زلت أعتقد أن الاستقرار المحيط به ضروري لمساعدته كلاعب شاب".

ويرى فرديناند أن لاعبين كبار مثل هاري ماغواير وليساندرو مارتينيز وماتياس دي ليخت سيلعبون دورًا محوريًا في عملية تطور يورو.

كما يتوقع فرديناند أن يحقق تلميذه الشاب تقدمًا كبيرًا هذا الموسم، حيث يخفي مظهره الهادئ العمل الدؤوب الذي يبذله وراء الكواليس.

وأشار فيرديناند: "رغبته هي أن يكون أفضل كل عام وأن يواصل العمل على المدى الطويل. إذا استمر على هذا المنوال، فمن يدري كيف سيكون سقف طموحاته؟".

