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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر المغربي آدم أزنو قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني، بعقد يمتد حتى يونيو 2029، دون الكشف التفاصيل المالية للصفقة.

إيفرتون يعلن التعاقد مع المغربي آدم أزنو حتى 2029

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن المدافع الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، انضم في إطار خطة تدعيم الفريق بعناصر واعدة، مشيرًا إلى أن اللاعب وقّع عقدًا لأربع سنوات.

ويُعد أزنو أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، إذ بدأ مسيرته في أكاديمية لاماسيا الشهيرة التابعة لنادي برشلونة، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ في عام 2023، حيث حصل على فرصة المشاركة في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

وعبّر أزنو عن سعادته بالتوقيع لإيفرتون، قائلًا: "فخور بانضمامي لهذا النادي العريق، وسعيد للغاية بكوني جزءًا من هذا الفريق. المشروع الذي طُرح عليّ كان مقنعًا جدًا، وأنا متحمس للبدء، خاصة أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأقوى في العالم."

وكان أزنو، المولود في برشلونة، قد عاد إلى إسبانيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة لنادي بلد الوليد، حيث شارك في 13 مباراة بالدوري الإسباني خلال النصف الثاني من الموسم، منها 10 مباريات كأساسي.

من جانبه، رحب ديفيد مويس، المدير الفني لإيفرتون، بالصفقة قائلًا: "نحن سعداء بانضمام آدم إلى الفريق. إنه لاعب شاب يمتلك موهبة كبيرة، ويشغل مركز الظهير الأيسر الذي يصعب إيجاد لاعبين مميزين فيه، ونتطلع إلى تطوير مستواه خلال وجوده معنا."

وتحدث أزنو عن الكواليس التي أقنعته بالانضمام، قائلًا: "المدرب تحدث إليّ عن طموحات الفريق ورغبته الجادة في التعاقد معي، وكان لكلماته تأثير كبير عليّ. شعرت بالثقة فورًا، واتخذت قراري بالتوقيع دون تردد."