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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من أجل عودة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي، ونادي الزمالك السابق.

كريم رمزي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لعودة إمام عاشور

وقال الإعلامي كريم رمزي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: "مفاوضات نادي الزمالك لعودة إمام عاشور دخان بلا نار".

وأضاف:" تأكيد بنسبة مليون ٪ من جانب نادي الزمالك أنه لا يوجد أي تواصل مع إمام عاشور وحكاية ليس لها أصل".

وأتم كريم رمزي:" النادي الأهلي في طريقه لتمديد عقد إمام عاشور وتعديله ماليا بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب، لكن مفاوضات الزمالك مع اللاعب غير صحيحة".

