نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهتلان والمالك يتصدران سباق رئاسة الهلال خلفًا لابن نافل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن السباق نحو رئاسة نادي الهلال دخل مرحلة الحسم، مع بروز اسمين مرشحين بقوة لخلافة الرئيس الحالي فهد بن نافل، الذي أعلن مؤخرًا انتهاء رحلته مع النادي بعد فترة حافلة امتدت لعدة أعوام.

الهتلان والمالك يتصدران سباق رئاسة الهلال خلفًا لابن نافل

وأوضحت الصحيفة أن عضو مجلس إدارة النادي، سليمان الهتلان، يستعد لتقديم ملف ترشحه لرئاسة الهلال، لينضم إلى حمد موسى المالك، الذي يُعد أبرز المرشحين حاليًا وأكثرهم قربًا من كرسي الرئاسة.

وبينما ترددت بعض الأنباء حول احتمال دخول عبد المجيد الحقباني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، إلى سباق الترشح، فإن مصادر مقربة منه قللت من فرص اتخاذه لهذه الخطوة، مشيرة إلى عدم رغبته في خوض التجربة في الوقت الراهن.

ويشغل الحقباني منصبه التنفيذي في الدورة الحالية التي تقترب من نهايتها، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى جانب درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة HEC باريس.

أما الهتلان، فهو عضو في مجلس إدارة الهلال منذ عام 2018، ويحمل درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة كاليفورنيا الحكومية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود.

من جهته، يُعد المالك شريكًا في النجاحات التي حققتها إدارة فهد بن نافل خلال السنوات الست الماضية، والتي تُصنّف كواحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي، لا سيما على صعيد الإنجازات التي حصدها الفريق الأول لكرة القدم.