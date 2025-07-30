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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن مستجدات هامة تتعلق بتحضيرات نادي النصر للموسم الكروي الجديد، بعد قرار مفاجئ بإلغاء معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا.

النصر يُلغي معسكره في النمسا بسبب ظروف طارئة ويبحث عن بديل

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فقد قرر نادي النصر إلغاء المعسكر النمساوي نتيجة ظروف طارئة، بناءً على طلب المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، الذي وجه بدوره تعليماته إلى الرئيس التنفيذي المكلف، البرتغالي جوزيه سميدو، بضرورة البحث عن موقع بديل خارج الأراضي النمساوية.

ورغم أن الفريق سيبقى في النمسا حتى 4 أغسطس المقبل، فإن المدرب يفضل استكمال الفترة المتبقية من التحضيرات في دولة أخرى، وقد وقع الاختيار مبدئيًا على البرتغال كوجهة بديلة.

وجاء هذا القرار نتيجة الأجواء المناخية السيئة التي تشهدها النمسا حاليًا، حيث تتسبب الأمطار الغزيرة في انزلاقات بأرضية الملاعب، مما يُصعّب تنفيذ الخطط التدريبية ويزيد من احتمالية تعرض اللاعبين للإصابات.

وفي حال تمكّن سميدو من تأمين معسكر بديل خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء المباراة الودية الثالثة المقررة أمام شباب الأهلي الإماراتي.

يُذكر أن النصر سيخوض ثاني مواجهاته الودية ضمن معسكره الحالي يوم الأربعاء، أمام فريق تولوز الفرنسي.