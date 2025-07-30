نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيتي يستعيد حارسه جيمس ترافورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الحارس الشاب جيمس ترافورد قادمًا من بيرنلي، بعد أن نشأ في صفوف شباب "السيتيزنس".

السيتي يستعيد حارسه جيمس ترافورد

ووقع صاحب الـ22 عامًا عقده الجديد الممتد لخمسة مواسم، حتى 2030، وسيرتدي القميص رقم 1، وفقًا لما أعلنه النادي الإنجليزي في بيانه.

ورغم عدم الكشف قيمة الصفقة، إلا أن مصادر عديدة أشارت إلى أنها تخطت 30 ميون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب العائد لحماية عرين "المان سيتي" بعد عامين من بيعه لبيرنلي مقابل 17.3 مليون يورو.

وأقر اللاعب في تصريحاته "لطالما حلمت بالعودة يومًا ما إلى مانشستر سيتي، هذا هو المكان الذي أطلق عليه المنزل، بالطبع هو نادٍ متميز في كرة القدم، ويمتلك أشخاص رائعين يجعلون منه مكانًا فريدًا للعمل، واللعب".

ونجح ترافورد في الحفاظ على نظافة شباكه مع بيرنلي في 29 مباراة من إجمالي 45 في دوري الدرجة الأولى ‘التشامبيونشيب’، حيث عادل الرقم القياسي للحفاظ على نظافة الشباك في أكبر عدد من المباريات في موسم واحد في الكرة الإنجليزية (16 مباراة).

كما تضمن هذا الإنجاز الخروج بشباك نظيفة في 12 مباراة متتالية بين شهري ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط)، وهو رقم قياسي في ‘التشامبيونشيب’.

وأتم ترافورد تصريحاته "أتمنى أيضًا اللعب للمرة الأولى أمام جماهير السيتي، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا النادي الكبير على تحقيق مزيد من النجاحات".