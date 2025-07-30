نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الحنفي: مباراة بيراميدز والمقاولون العرب غير قانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الحكم محمد الحنفي مفاجأة قوية بشأن واقعة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، والتي أدراها في موسم 2024 وانتهت بفوز بيراميدز.

الحنفي أقر بعد عام وأكثر بعدم قانونية إدارته للمباراة انذاك بسبب عدم تجاوزه الاختبار البدني عبر تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت.

كيف بدأت الواقعة؟

الواقعة تعود لموسم 2024 والذي عاد الحنفي لإطلاق صافرته من جديد بعد غياب دام 340 يوما عن المسابقات المحلية، ليعود وسط أجواء متوترة.

وعقب نهاية المباراة تقدم المقاولون العرب بشكوى رسمية لاتحاد الكرة بسبب إدارة الحنفي المباراة لكن لم يعلق عليها لتنتهي القصة بهبوط الذئاب.

جدل لإثبات قانونية المباراة في الوسط التحكيمي

اتحاد الكرة ولجنة التحكيم أنذاك بقيادة فيتور بيريرا حاولت إثبات قانونية تواجد الحكم محمد الحنفي بالاعتماد على اختبار SDS دون الخضوع للفيفا تيست.

ورغم إصرار الوسط التحكيمي على صحة التواجد كان للحكم الدولي السابق محمد صلاح عبد الفتاح رأي اخر بكسر حالة الإصرار القوية في توقيت الواقعة وتوضيح التفاصيل بضرورة اللجوء لاختبار الفيفا من أجل تواجد الحنفي في الملعب

كما طالب بإعادة المباراة ليكون الهجوم قويا على أصحاب الرأي المختلف في صحة الواقعة من عدمها.

وجدير بالذكر أن محمد الحنفي أعلن اعتزاله بعد مسيرة 24 عاما في التحكيم المصري.

