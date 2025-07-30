نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المحترفة، أن الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026 سيشهد التزامًا صارمًا بلوائح البطولة، وعلى رأسها عدم تكرار قرار إلغاء الهبوط، مشددًا على أن هذا القرار لن يُعاد تحت أي ظرف.

ثروت سويلم: لا تراجع عن الهبوط في الدوري المصري

وأوضح سويلم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رقم 10» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جميع الأندية يجب أن تكون مستعدة منذ الجولة الأولى لتفادي المراكز الأربعة الأخيرة، قائلًا: «قرار إلغاء الهبوط انتهى تمامًا، ولن يُعاد إطلاقًا، ويجب على كل نادٍ أن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد من بداية الموسم».

وأشار إلى أن الجهة التي اتخذت قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي لم تكن رابطة الأندية أو الاتحاد المصري لكرة القدم، بل كانت الجمعية العمومية التي تضم الأندية ذاتها.

وأضاف مؤكدًا: «حتى إذا تكرر موقف الإسماعيلي في الموسم المقبل كما حدث في النسخة الماضية، فلن يتم إلغاء الهبوط مجددًا، لأن الأندية قد أجمعت على عدم تكرار هذا القرار».

كما شدد سويلم على أن الرابطة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأندية التي تنسحب من المباريات، حيث سيتم خصم 6 نقاط فورًا من الفريق المنسحب دون انتظار حتى نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى حفظ نزاهة المسابقة والانضباط في جدول مبارياتها.

وختم بقوله: «اللوائح ستكون واضحة للجميع، وسيتم تطبيقها بحزم، حفاظًا على عدالة المنافسة واحترامًا لكل الأندية المشاركة».