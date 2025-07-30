تشكيل النصر المتوقع لمواجهة تولوز الفرنسي وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي على تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة تولوز الفرنسي في ثاني مواجهات العالمي الودية.

ويستضيف ملعب أونتيرسبيرج أرينا بالنمسا، المواجهة الودية بين النصر وتولوز، في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

وتُعد هذه المواجهة الودية الثانية للعالمي خلال معسكره الخارجي، حيث فاز في أولى مبارياته على نظيره سانت جوهان بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة تولوز

▪︎حراسة المرمى: لويس بينتو.

▪︎خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، نادر الشراري، عواد أمان.

▪︎خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، إنجيلو، عبدالرحمن غريب.

▪︎خط الهجوم: ويسلي تيكسيرا، سعد حقوي، ساديو ماني.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وتولوز الودية

يمكنكم مشاهدة المواجهة الودية بين النصر وتولوز، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل للمباراة، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS.