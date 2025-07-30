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أحمد جودة - القاهرة - من مشكلة في التعاقد إلى لاعب ملفت للأنظار.. قصة 72 ساعة حرمت الأهلي من التعاقد مع موهبة خط الوسط كاظم إبرهيما (القصة الكاملة للموهبة الصاعدة).

كاظم إبراهيما، نجح النادي الأهلي في إبرام التعاقد بشكل رسمي مع موهبة خط وسط فريق مواليد 2007، كاظم إبراهيما.

ويتواجد اللاعب داخل صفوف النادي الأهلي منذ أكثر من عامين دون توقيع عقد احترافي معه بسبب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي تنص على عدم إبرام العقود مع اللاعبين الذين هم أقل من 18 عام.

أزمة قيد اللاعب.. ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

وكان من المقرر أن يتم قيد اللاعب في صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الماضية في شهر يناير الماضي، إلا أن باب القيد في الدوري المصري وقتها تم إغلاقه قبل أن يتم اللاعب السن القانوني ب 72 ساعة فقط، حيث أتم اللاعب السن القانوني بالتحديد يوم 13 فبراير 2025، ولكن باب القيد كان قد أغلق يوم 10 من نفس الشهر.، ولكن الأهلي تمسك باستمراره مع الفريق حتى إنتهاء الأزمة".

وتكشف لكم " بوابة دوت الخليج " خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن المحترف الإيفواري كاظم إبراهيما، والذي تنشر عنه بالتفاصيل لأول مرة.

الايفواري كاظم إبراهيما

تفاصيل اكتشاف اللاعب

وكان قد تم ترشيح اللاعب عن أحد أولياء الأمور التي يتواجد نجله داخل قطاع الطرق الجزء الناشئين بالنادي الأهلي، حيث يمتلك شركة تسويق، وتم عرض اللاعب على الكابتن محمد شوقي نائب رئيس قطاع الناشئين وقتها بالنادي، والذي قام بدوره في إرسال اللاعب إلى فريق مواليد 2007، حيث شارك في أول تدريبات مع الفريق تحت قيادة الكابتن أسامة ذكي وقتها، ولفت النظر بشكل كبير.

المشاركة الأولى مع الفريق الأول

كاظم إبراهيما، وشارك اللاعب في أول لقاء له رفقة الفريق الأول، حيث دفع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو باللاعب الإيفواري الشاب كاظم إبراهيما في مباراة إنبي الودية، التي أقيمت أمس.

حيث تغلب الأهلي على الفريق البترولي بهدفين دون مقابل، أحرزهما محمد مجدي أفشة، ومحمود حسن تريزيجيه، ولم يتم إذاعة المباراة بناء على طلب الجهاز الفني لكلا الفريقين.

ونجح اللاعب الايفواري كاظم إبراهيما لاعب الوسط مواليد 2007 في لفت أنظار المتابعين بشكل كبير خلال ودية الأهلي ضد إنبي.

الظهور بشكل جيد

وبعد إنضمامه للفريق "لمع كاظم منذ أول مباراة له في القطاع، حيث لفت أنظار سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 2005، إذ قرر تصعيده والاعتماد عليه".

الإعجاب الأول

"وخلال ولاية عماد النحاس المؤقتة بقيادة فريق الأهلي الأول، أثار كاظم إبراهيما إعجاب المدير الفني خلال مواجهة ودية بين الفريق الأول وفريق الشباب".

" وبسبب هذه المواجهة تحدث عماد النحاس المدرب المساعد مع خوسيه ريبيرو عن اللاعب الشاب وطلب منه خضوعه لاختبارات قبل اتخاذ قراره النهائي بشأنه.

وقرر ريبيرو ضم اللاعب كاظم إبراهيما لمران الأهلي عقب عودة الفريق من معسكر تونس، حيث منح اللاعب المشاركة في الشوط الثاني خلال مواجهة إنبي".

إجادة اللعب

" ويجيد اللاعب الايفواري كاظم إبرهيما مواليد 2007 اللعب في كافة مراكز خط الوسط.

ومن المتوقع أن يتم تصعيده للفريق الأهلي الأول حتى يحسم ريبيرو مصيره بشكل نهائي، وذلك بعد اقتراب رحيل أحمد نبيل كوكا عن الفريق".

مباراة الأهلي وإنبي الودية

وكانت قد انتهت مباراة الأهلي وإنبي الذي أقيمت أمس بهدفين دون رد، وسجل الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه هدفي المباراة.

وجاء هدف تريزيجيه عن طريق ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يفتتح حامل اللقب مشواره أمام مودرن سبورت في انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري، بينما يختتم الدور الأول أمام المقاولون العرب، وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل.

وكانت قد أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2025 - 2026 من الدوري المصري الممتاز منذ أيام قليلة، والتي أسفرت عن 10 مباريات لـ الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي على استاد القاهرة، يواجه الأهلي بيراميدز في الجولة الخامسة، بينما يقام دربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة.