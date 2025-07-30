القنوات الناقلة لمباراة النصر وتولوز الودية استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض النصر السعودي مباراة ودية اليوم الأربعاء مباراة ودية أمام نظيرة تولوز الفرنسي، ضمن برنامج الاستعداد الذي يخوضه العالمي خلال الفترة الحالية استعدادًا للموسم الجديد 2025-26.

ويستضيف ملعب أونتيرسبيرج أرينا بالنمسا، المواجهة الودية بين النصر وتولوز، في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

وتُعد هذه المواجهة الودية الثانية للعالمي خلال معسكره الخارجي، حيث فاز في أولى مبارياته على نظيره سانت جوهان بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وتولوز الودية

يمكنكم مشاهدة المواجهة الودية بين النصر وتولوز، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل للمباراة، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS.