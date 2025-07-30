نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد وفولهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي مع نظيره فولهام الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد فيلا ريال سان انطونيو البرتغالي وديا ضمن معسكرهم التحضيري استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة الاتحاد وفولهام

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد وفولهام مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وفولهام

تردد قناة sport tv

القمر: هيسباسات

التردد: 12360

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الشارقة

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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