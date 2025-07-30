نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان والساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 من الدوريات. مواعيد أهم مباريات اليوم التشي ضد خيتافي 11:00. ليفربول ضد يوكوهاما 1:30. نيوكاسل ضد نجوم الدوري الكوري 2:00. النصر ضد تولوز 6:30. الاتحاد ضد فولهام 8:00. ولفرهامبتون ضد فنربخشة 8:30. القنوات الناقلة لمباريات اليوم تردد قناة sport tv القمر: هيسباسات التردد: 12360 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4. تردد قناة الشارقة القمر: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6.