نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان والساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 من الدوريات.
مواعيد أهم مباريات اليوم
التشي ضد خيتافي 11:00.
ليفربول ضد يوكوهاما 1:30.
نيوكاسل ضد نجوم الدوري الكوري 2:00.
النصر ضد تولوز 6:30.
الاتحاد ضد فولهام 8:00.
ولفرهامبتون ضد فنربخشة 8:30.
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
تردد قناة sport tv
القمر: هيسباسات
التردد: 12360
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الشارقة
القمر: نايل سات
التردد: 11013
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6.