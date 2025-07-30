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مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026

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مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان والساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 من الدوريات.

مواعيد أهم مباريات اليوم

التشي ضد خيتافي 11:00.

ليفربول ضد يوكوهاما 1:30.

نيوكاسل ضد نجوم الدوري الكوري 2:00.

النصر ضد تولوز 6:30.

الاتحاد ضد فولهام 8:00.

ولفرهامبتون ضد فنربخشة 8:30.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد قناة sport tv

القمر: هيسباسات

التردد: 12360

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الشارقة

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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