نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة الموافق الثامن من شهر أغسطس المقبل، ضربة بداية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بمواجهة فريق وادي دجلة أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي ستقام على ستاد السلام بالقاهرة.

جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وجاءت مباريات فريق بيراميدز على الترتيب حسب الجولات:

وادي دجلة، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، مودرن سبورت، الأهلي، زد، كهرباء الإسماعيلية، طلائع الجيش، بتروجيت، فاركو، إنبي، الاتحاد السكندري، المقاولون العرب، البنك الأهلي، الجونة، سموحة، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، الزمالك، حرس الحدود.

أبرم فريق بيراميدز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية صفقة واحدة فقط، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، قادما من الدوري التشيكي.

وخاض فريق بيراميدز معسكر إعداد خارجي بدولة تركيا، خاض خلاله العديد من التجارب الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن فريق بيراميدز نجح في تحقيق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.