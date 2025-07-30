نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء الجمعة الموافق الثامن من شهر أغسطس المقبل.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز

وخاض فريق الزمالك معسكر إعداد في العاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، خاض الفريق خلاله العديد من المباريات والتجارب الودية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواجهات الفرق المصرية في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاءت مواجهات الزمالك على الترتيب حسب الجولات:

سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، مودرن سبورت، فاركو، وادي دجلة، المصري البورسعيدي، الإسماعيلي، الجونة، الأهلي، غزل المحلة، البنك الأهلي، طلائع الجيش، سموحة، إنبي، بتروجيت، كهرباء الإسماعيلية، حرس الحدود، زد، بيراميدز، الاتحاد السكندري.

أبرم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 7 صفقات قبل بداية الموسم الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

المهدي سليمان - حارس مرمى

عمرو ناصر - مهاجم

أحمد شريف - مهاجم

شيكو بانزا - جناح أيسر

آدم الكايد - جناح أيسر

عبد الحميد معالي - لاعب وسط مهاجم

أحمد ربيع - مدافع

يذكر أن فريق الزمالك استطاع تحقيق المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الماضية، وحجز مقعدا في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» في الموسم المقبل.