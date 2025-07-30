جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق صافرة بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بمشاركة 21 فريقا من أندية الدوري المصري.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويستهل حامل اللقب في النسخة الماضية فريق الأهلي مشواره بمواجهة نظيره مودرن سبورت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء السبت، الموافق التاسع من شهر أغسطس المقبل.

أقيمت مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد عصر الأحد الماضي، وجاءت مباريات فريق الأهلي في الدور الأول من البطولة على الترتيب حسب الجولات:

مودرن سبورت، فاركو، غزل المحلة، بيراميدز، إنبي، سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، الزمالك، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، بتروجيت، المصري البورسعيدي، الإسماعيلي، طلائع الجيش، وادي دجلة، البنك الأهلي، الجونة، سموحة، زد، المقاولون العرب.

أبرم فريق الأهلي العديد من الصفقات الجديدة سواء قبل انطلاق فعاليات كأس العالم للأندية، وكذلك في الانتقالات الصيفية الحالية، والتي جاءت على النحو التالي:

محمد سيحا - حارس مرمى

ياسين مرعي ـ مدافع

محمد شريف ـ مهاجم

محمد شكري - ظهير أيسر

محمد بن رمضان - لاعب وسط

محمود حسن "تريزيجية" ـ جناح أيسر

أحمد مصطفى زيزو - جناح أيمن

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عودة اللاعب المالي أليو ديانج بعد نهاية الإعارة مع فريق الخلود السعودي، كذلك تفعيل بند شراء اللاعب المدافع مصطفى العش.

يذكر أن فريق الأهلي بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو خاض معسكر إعداد خارجي بدولة تونس في الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى الـ27 من الشهر ذاته.