نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وفولهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، مع نظيره فولهام الإنجليزي، الودية مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025.

موعد مباراة الاتحاد ضد فولهام الودية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة ضد فولهام، مساء اليوم الأربعاء؛ في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 09:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وفولهام الودية 2025

والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي قنوات عربية، حصلت على حقوق بث مباراة الاتحاد وفولهام الودية، ولكن يمكنكم مشاهدة المباراة بشكل حصري وعلى الهواء مباشرة عبر منصة stc" السعودية، بصوت المعلق راشد الدوسري.