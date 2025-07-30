نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد يوكاهاما مارينوس الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مع نظيره يوكوهاما الياباني، والتي ستنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، استعدادً للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول ضد يوكوهاما الياباني الودية

ومن المنتظر أن تقام مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس الودية اليوم الأربعاء، والموافق يوم 30 من شهر يوليو الجاري، على ملعب يوكوهاما الياباني، في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد يوكوهاما، على قناة الشارقة الإماراتية، وقناة ليفربول LFC TV الرسمية التابعة لنادي ليفربول، والتي ستقوم ببث المباراة على الهواء مباشرة