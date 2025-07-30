نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضم أحمد ربيع.. تعرف على جميع صفقات الزمالك للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث حول صفقات الزمالك 2025، خاصة بعد إعلان النادي رسميًا عن التعاقد مع اللاعب أحمد ربيع قادمًا من نادي البنك الأهلي، ضمن خطة الإدارة الجديدة برئاسة حسين لبيب لإعادة بناء الفريق وتدعيم الصفوف استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

الزمالك يضم أحمد ربيع من البنك الأهلي

أبرم نادي الزمالك تعاقدًا مع لاعب خط الوسط أحمد ربيع لمدة 5 مواسم قادمة، في صفقة اعتبرها الكثيرون من أبرز صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي. وقد تم توقيع العقود في جلسة جمعت اللاعب بـ جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي البنك الأهلي بخصوص جميع الجوانب المالية والفنية للصفقة.

قائمة صفقات الزمالك للموسم الجديد 2025-2026

يواصل نادي الزمالك خطواته التصاعدية في ملف الصفقات، حيث نجحت الإدارة في التعاقد مع مجموعة متميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، جاءت كالتالي:

1️⃣ مهدي سليمان

▪️ المركز: حارس مرمى

▪️ من: الاتحاد السكندري

▪️ مدة العقد: موسمان

▪️ نوع الصفقة: انتقال حر

2️⃣ شيكو بانزا (أنغولا)

▪️ المركز: مهاجم

▪️ من: إستريلا دا أمادورا (البرتغال)

▪️ مدة العقد: 4 مواسم

3️⃣ عمرو ناصر

▪️ المركز: مهاجم

▪️ من: نادي فاركو

▪️ مدة العقد: 5 مواسم

4️⃣ أحمد شريف

▪️ المركز: جناح هجومي

▪️ من: نادي فاركو

▪️ مدة العقد: 5 مواسم

5️⃣ آدم كايد (فلسطين)

▪️ المركز: وسط هجومي

▪️ من: صفقة انتقال حر

▪️ مدة العقد: 3 مواسم

6️⃣ محمد إسماعيل

▪️ المركز: مدافع

▪️ من: نادي زد إف سي

▪️ مدة العقد: لم يعلن بعد

7️⃣ عبدالحميد معالي (المغرب)

▪️ المركز: مدافع أيسر

▪️ من: اتحاد طنجة المغربي

▪️ مدة العقد: 5 مواسم

8️⃣ أحمد ربيع

▪️ المركز: لاعب وسط

▪️ من: البنك الأهلي

▪️ مدة العقد: 5 مواسم