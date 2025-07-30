ميركاتو الصيف.. «مارسيلو» المصري ينضم إلى صفوف فريق «رع»

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أحمد جودة - القاهرة - حصل فريق رع، الصاعد حديثا إلى دوري الممتاز القسم الثاني، في الحصول على خدمات اللاعب المخضرم مصطفى علي الشهير بـ«مارسيلو»، وذلك من أجل دعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم.

«مارسيلو» المصري ينضم إلى صفوف فريق «رع»

ويشغل اللاعب مصطفى مارسيلو مركز الظهير الأيسر، وكان أحد اللاعبين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، رفقة فريق المصري البورسعيدي، ثم انتقل إلى حرس الحدود.

وخاض مارسيلو تجربة في دوري القسم الثاني مع فريق بورتو السويس، كذلك فريق النصر القاهري.

انتقل مارسيلو إلى فريق رع في صفقة انتقال حر، وذلك لمدة موسمين تبدأ من الموسم القادم 2025-2026 وتنتهي في يونيو 2027.

يذكر أن اللاعب مصطفى مارسيلو صاحب الـ35 عاما، خاض مع فريق المصري البورسعيدي 29 مباراة، ويمتاز اللاعب بالعديد من الخبرات في مركز الظهير الأيسر، والتي دفعت فريق رع للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.