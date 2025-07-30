نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد يوكوهاما مارينوس الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مواجهة ودية قوية أمام نظيره يوكوهاما الياباني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول ضد يوكوهاما الياباني الودية

ومن المنتظر أن تقام مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس الودية اليوم الأربعاء، والموافق يوم 30 من شهر يوليو الجاري، على ملعب يوكوهاما الياباني.

وستنطلق المباراة ظهر اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما

والجدير بالذكر أن قناة الشارقة الإماراتية، وقناة ليفربول على اليوتيوب، هي المسئولة عن إذاعة مباراة ليفربول ضد يوكوهاما، اليوم الأربعاء بشكل حصري على الهواء مباشرة.