نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب داخل الأهلي بسبب تأخر تجديد عقود نجوم الفريق.. وكوكا يضغط للرحيل إلى تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال تقديمه لبرنامج «ملعب أون» على قناة «أون سبورت»، عن حالة من الغضب والتحفظ داخل أروقة النادي الأهلي، يقودها رئيس النادي محمود الخطيب، وذلك بسبب بطء وتعطل إجراءات تجديد عقود عدد من اللاعبين الأساسيين في الفريق الأول لكرة القدم.

غضب داخل الأهلي بسبب تأخر تجديد عقود نجوم الفريق

وبحسب ما أشار إليه عبد الجواد، فإن الخطيب أبدى انزعاجه من تأخر حسم الملفات التعاقدية الخاصة بعدد من الأسماء البارزة في صفوف الفريق، وعلى رأسهم المالي أليو ديانج، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا. وأضاف أن هذه القضية تُعد من المسؤوليات الإدارية والتنظيمية الجوهرية داخل القلعة الحمراء، وأن هناك اختصاصات محددة يجب الالتزام بها دون مماطلة أو تأخير، حفاظًا على استقرار الفريق الفني.

كوكا يضغط للرحيل إلى قاسم باشا التركي

وفي سياق متصل، أوضح عبد الجواد أن لاعب وسط الأهلي الشاب أحمد نبيل كوكا يمارس حاليًا ضغوطًا كبيرة على إدارة النادي من أجل السماح له بالانتقال إلى نادي قاسم باشا التركي، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي، مما يضعه في موقف تفاوضي قوي يمكنه من فرض شروطه أو الضغط لفتح باب الرحيل.

وأشار إلى أن اللاعب يُظهر رغبة واضحة في خوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر، مستغلًا اقتراب انتهاء عقده، الأمر الذي قد يُعجّل بقرار الإدارة بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أليو ديانج... ملف معقد يواجه إدارة الأهلي

أما فيما يخص النجم المالي أليو ديانج، فقد أكد الإعلامي أن وضعه يُعد أحد أكثر الملفات تعقيدًا أمام لجنة الكرة، نظرًا لاقتراب نهاية عقده من جهة، وتوهجه اللافت مؤخرًا خلال فترة إعارته في الدوري السعودي من جهة أخرى.

وأفاد بأن تألق ديانج في الفترة الأخيرة جذب أنظار عدد من الأندية الخليجية والأوروبية، ما يُصعب مهمة تجديد عقده بالشروط السابقة، ويضع إدارة النادي بين خيارين صعبين: إما الإبقاء على اللاعب وتجديد عقده بشروط مالية مُرضية، أو الاستفادة المادية القصوى من بيعه قبل دخوله الفترة الحرة.