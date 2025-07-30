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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد شوبير عبر قناة الأهلي منذ قليل عن سعة مدرجات ملاعب كرة القدم المصرية في الموسم المقبل 2025-2026، والتي ستنطلق في الثامن من شهر أغسطس المقبل.

المدرجات كاملة العدد ولكن.. «شوبير» يكشف سعة جماهير كرة القدم المصرية في الموسم المقبل

وتحدث شوبير قائلا: "المدرجات ستكون كاملة العدد في كل المباريات، باستثناء المواجهات التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي وملعب برج العرب بالإسكندرية".

وتابع قائلا: "المباريات التي تقام على ملعب برج العرب وستاد القاهرة الدولي ستكون بحضور 30.000 مشجع، مقسمة على الفريقين".

واختتم حديثه قائلا: "أطالب رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، أن يكون الحضور الجماهيري أكثر من 15.000، وذلك في المباريات التي يكون طرفها فريق جماهيري وغير جماهيري، على أن تضاف قيمة عدد جماهير الفريق الاستثماري أو غير الجماهيري إلى الفريق الجماهيري، في حالة نفاذ التذاكر للفريق الجماهيري، وعدم نفاذها على الجانب الآخر".

ومن المقرر أن يواجه فريق وادي دجلة نظيره فريق بيراميدز، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة الموافق الثامن من شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل ستكون بمشاركة 21 فريقا من الأندية المصرية، سوف تقسم إلى 21 جولة في الدور الأول، ثم أول 7 فرق ينافسوا على لقب الدوري، فيما ينافس 14 فريقا في مجموعة تفادي الهبوط.