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أحمد جودة - القاهرة - حسم مانشستر سيتي صفقة انتقال الإنجليزي جيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مانشستر سيتي يعلن رسميًا ضم جيمس ترافورد

وأعلن المان سيتي اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع جيمس ترافورد قادمًا من بيرنلي، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى، قبل بداية الموسم الجديد.

ووقع الحارس الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا عقدًا مع السيتيزنز لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال جيمس ترافورد إلى المان سيتي، كلفت خزينة النادي 27 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات والحوافز.

وأجرى الحارس الإنجليزي حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي عقب انضمامه بشكل رسمي، وقال: "الانضمام مجددًا إلى مانشستر سيتي يمثل لحظة خاصة وفخورة بالنسبة لي ولأسرتي".

وأضاف: "لطالما حلمت بأنني سأتمكن يومًا ما من العودة إلى مانشستر سيتي. هذا هو المكان الذي أسميه موطني، إنه نادٍ لكرة القدم مميز حقًا مع أشخاص رائعين يجعلونه مكانًا فريدًا للعمل واللعب".

وأوضح: "أنا أيضًا متحمس جدًا ويشرفني أن أتيحت لي الفرصة للعمل تحت قيادة بيب ومع هذه المجموعة من اللاعبين من الطراز العالمي".

وواصل حديثه، قائلًا: "ما زلت صغيرًا جدًا ومتشوقًا لمواصلة التعلم والتحسن - وأعلم أنه لا توجد بيئة أفضل من مانشستر سيتي لمساعدتي في أن أصبح أفضل حارس مرمى يمكنني أن أكونه".

وأختتم حديثه، قائلًا: "لا أستطيع الانتظار أيضًا للعب أمام جماهير السيتي المذهلة لأول مرة وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا النادي العظيم في تحقيق المزيد من النجاح".

وانتقل جيمس ترافورد البالغ من العمر 22 عامًا إلى صفوف بيرنلي قادمًا من مانشستر سيتي صيف 2023 بمقابل 17 مليون يورو.