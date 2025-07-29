نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلال عبد اللطيف: بندا 63 و64 في لائحة رابطة الأندية خطران.. ويمنحان صلاحيات مطلقة دون حق الاعتراض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح أن البنود الخاصة بلائحة الموسم الجديد من رابطة الأندية بها بعض العوائق.

طلال عبد اللطيف: بندا 63 و64 في لائحة رابطة الأندية خطران

وقال طلال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك أن بند ٦٣ و٦٤ في لائحة رابطة الأندية في منتهى الخطورة ويمنح الرابطة كافة الصلاحيات في اتخاذ اي عقوبة دون منح الحق لأي ناد على الإعتراض.

وشدد طلال عبد اللطيف على أن من حق الجمعية العمومية الاعتراض على هذه البنود ورفضها