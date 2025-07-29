نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع الموهبة الكرواتية لوفرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات الموهبة الكرواتية الشابة لوفرو شيلفي قادمًا من إن كيه كوستوشيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يضم لوفرو شيلفي

وكان لوفرو شيلفي قريبًا من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الميركاتو الحالي، إلا أن رغبة اللاعب في تحقيق حلمه بالانضمام إلى النادي الكتالوني هي التي حسمت الصفقة، وسينضم اللاعب إلى صفوف فريق برشلونة تحت 21 عامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن صفقة انتقال لوفرو شيلفي إلى برشلونة قادمًا من إن كيه كوستوشيا الكرواتي، كلفت خزينة الفريق الإسباني 300 ألف يورو مقابل الحصول على 50٪ من حقوق اللاعب، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني شراء النسبة المتبقية خلال عامين.

لوفرو شيلفي البالغ من العمر 18 عامًا، هو لاعب كرواتي من أصل جزائري، ويجيد اللعب في أكثر من مركز في الملعب كخط الوسط المهاجم والجناح الأيمن.