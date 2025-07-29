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أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي لكرة القدم الفوز مساء اليوم الثلاثاء بثنائية نظيفة، في المباراة التي تقابل فيها أمام إنبي، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

استعدادًا للموسم الجديد.. الأهلي يفوز على إنبي بثنائية وديا

نجح اللاعب محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف المباراة الأول، كما أضاف محمود حسن "تريزيجية" الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ويستعد فريق الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية، للموسم الجديد والعديد من البطولات التي سيخوضها محليا وقاريا.

وخاض فريق الأهلي معسكر إعداد خارجي بدولة تونس في الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى الـ27 من الشهر ذاته، تقابل خلالها أمام الملعب التونسي وفريق البنزرتي.

وللمباراة الثالثة في تجارب الأهلي الودية ينجح في تحقيق الفوز، حيث فاز برباعية مقابل هدف واحد أمام الملعب التونسي، وبخماسية نظيفة أمام البنزرتي التونسي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره بتروجيت في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، في ختام التجارب الودية قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

يذكر أن فريق الأهلي يستهل مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نظيره فريق مودرن سبورت، وذلك في الثامنة من مساء السبت الموافق الثامن من شهر أغسطس المقبل.

