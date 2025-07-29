نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 لاعبا أمريكيا يستعدون للبطولات الدولية للإسكواش في معسكر إعداد بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات لبداية الموسم الجديد لمسابقات الإسكواش، استضافت الملاعب المصرية 30 لاعبًا أمريكيًا من مراحل سنية مختلفة للتدريب على أرض مصر من خلال معسكر تدريبي لمدة 7 أسابيع.

30 لاعبا أمريكيا يستعدون للبطولات الدولية للإسكواش في معسكر إعداد بمصر

جاء اختيار مصر للتدريب والاحتكاك نظرًا لما تتمتع به من كوادر بشرية متميزة من لاعبين ومدربين في الإسكواش، والفتنس، والمينتال على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تصدرها التصنيف العالمي في اللعبة وهيمنتها الكاملة على المراكز الأولى على مستوى العالم رجالًا وسيدات وناشئين وناشئات.

ويأتي هذا المعسكر الضخم بالشراكة بين أحد أكبر نوادي أمريكا "هيوستن" ونادي TM سبورت.

وقال نصر مجدي، المدير الفني لفريق هيوستن الأمريكي، والذي يُعد واحدًا من أهم المدربين المصريين، إن الملاعب المصرية هي المكان المفضل لهم، رغم وجود أماكن أخرى في شرق آسيا، لكن التدريب مع خبرات مصرية بحجم حاتم حسن، بالإضافة إلى المدربين عبد الرحمن السرجاني، وأحمد شحاتة، ويوسف حامد، وعلي الكرارجي، ويوسف الشنواني، هو مكسب كبير، لأنهم كانوا من أبطال اللعبة ولديهم أساليب تكتيكية مميزة في الملعب، بالإضافة إلى مدربي الفتنس أمثال محمد عبد اللطيف وحسام شداد، اللذين يُعدان من أفضل مدربي الفتنس في العالم.

وأضاف نصر مجدي أن مستوى اللاعبين تطور خلال الفترة التي تدربوا فيها في مصر واحتكاكهم بأهم لاعبين في العالم في مراحلهم السنية، الأمر الذي انعكس على آخرين من أندية أخرى بالولايات المتحدة ومن خارجها، طلبوا عقد معسكرات الإعداد الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة في مصر.

ويُعد نصر مجدي واحدًا من أبطال الإسكواش المصريين، وقد قام بتدريب أبطال عالم أثناء وجوده في مصر، خاصة عندما كان مديرًا فنيًا لنادي وادي دجلة، وبعدها سافر إلى أمريكا كمدرب للمنتخب لمدة عام.