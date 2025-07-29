نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال القارة تحت الطلب.. بيراميدز يتلقى عروضًا ودية من عمالقة آسيا وأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال تواجد بعثة فريق نادي بيراميدز في تركيا للإعداد للموسم الجديد، طلبت العديد من الأندية مواجهته وديا كونه بطل قارة إفريقيا وحامل لقب البطولة القارية.

وعلى رأس الأندية التي طلبت مواجهة بيراميدز وديا، أندية فنربخشة التركي والوداد المغربي والأخدود السعودي وأسطنبول باشكشهير التركي وكذلك نادي أصفهان الإيراني، والحزم والنجمة السعودي، وترابزون التركي، وكذلك تراكتور الإيراني الذي يلاقيه اليوم.

وحقق بيراميدز الاستفادة الكاملة من المعسكر الأوروبي المتكامل الذي وفرته الإدارة في ظل تدريبات يومية صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل المرحلة النهائية في القاهرة من برنامج الإعداد استعدادا لبداية مشوار الدوري والموسم الجديد.