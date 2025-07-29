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أحمد جودة - القاهرة -

تداولت أخبار وتقارير في الفترة الأخيرة حول اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي، تفيد باهتمام فريق النصر السعودي بضم اللاعب صاحب الـ 27 عاما.

حقيقة أم شائعة.. هل ينضم «كوكوريلا» إلى النصر السعودي؟

أعلن الصحفي الإيطالي «فابريزو رومانو» المختص في شؤون انتقالات اللاعبين، أن فريق النصر لم يتقدم بأي عروض لضم اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

أكد فابريزو رومانو، أن اللاعب مارك كوكوريلا يعتبر جزءا أساسيا من فريق تشيلسي، وتركيز اللاعب حاليا منصب مع بطل كأس العالم للأندية في النسخة الماضية فريق تشيلسي الإنجليزي.

انتقل اللاعب مارك كوكوريلا إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في موسم 2022-2023، قادما من صفوف فريق برايتون الإنجليزي.

وخاض مارك كوكوريلا 113 مباراة رفقة فريق تشيلسي الإنجليزي، ساهم في 17 هدفا، بواقع تسجيله 8 أهداف، وصناعة 9 آخرين.

يذكر أن اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا، يرتبط مع فريق تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد إلى نهاية يونيو 2028.

