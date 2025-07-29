نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد سعر بيع نجم ريال مدريد في الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مقربة من نادي ريال مدريد، وفقًا لما أوردته Defensa Central، أن النادي الملكي قد وضع لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس على قائمة الانتقالات، وحدد سعر بيعه بـ30 مليون يورو. ورغم ذلك، واعتبارًا من تاريخ 28 يوليو، تبدو فرصة حصول نادٍ على خدماته بهذا المبلغ ضئيلة للغاية.

سيبايوس، الذي يطمح للعب بشكل منتظم، يسعى للعودة إلى مستواه وكسب ثقة المدرب لويس دي لافونتي تمهيدًا لضمه إلى قائمة المنتخب الإسباني في مونديال 2026. إلا أن الوضع داخل ريال مدريد لا يبدو في صالحه حاليًا.

وخلال جولة الفريق الأخيرة في الولايات المتحدة ضمن بطولة كأس العالم للأندية، منح المدرب تشابي ألونسو دقائق لعب أكثر للوكا مودريتش، رغم معرفته المسبقة بأن النجم الكرواتي سيرحل عن الفريق بنهاية البطولة. كما أن سيبايوس لم يستفد من غياب كامافينغا بسبب الإصابة، ما يؤشر إلى تراجع مركزه في ترتيب أولويات المدرب.

ورغم رغبته في الاستمرار، فإن رحيله سيظل مرهونًا بوصول لاعب جديد يعزز خط الوسط، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. فالإدارة الرياضية للنادي تدرس السوق، لكن لا توجد وعود صريحة بإبرام تعاقدات في هذه الخانة.

من جانبه، أفاد الصحفي أنطون ميانا من Cadena SER، أن هناك عددًا من اللاعبين داخل غرفة الملابس يدعمون بقاء سيبايوس، معتبرين أنه لاعب شجاع يطلب الكرة في الأوقات الحرجة، كما أنه يدرك جيدًا متطلبات اللعب في ريال مدريد.

وفي ظل هذه المعطيات، فإن بيع اللاعب بمبلغ 30 مليون يورو، مع تلبية مطالبه المالية، يبدو أمرًا معقدًا في الوقت الراهن. وحتى إشعار آخر، قد يبقى سيبايوس خيارًا احتياطيًا مهمًا في تشكيلة تشابي ألونسو، ما لم يطرأ تغيير جذري في سوق الانتقالات.

