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أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن الياباني ريتسو دوان، لاعب فريق فرايبورج، وافق على البنود الشخصية لانتقاله لصفوف آينتراخت فرانكفورت، لكن الناديين، المتنافسين ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة.

فرانكفورت يتوصل لاتفاق مع الياباني دوان لاعب فرايبورج

وكشفت صحيفة (بيلد) الألمانية، ومحطة (سكاي) التلفزيونية، اليوم الثلاثاء أن دوان سيوقع عقدا لمدة خمس سنوات حتى عام 2030 مع آينتراخت فرانكفورت.

وتردد أن فرايبورج يطلب أكثر من 20 مليون يورو (3ر23 مليون دولار) للتخلي عن خدمات دوان /27 عاما/، الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى عام 2027، فيما أفادت تقارير بأن فرانكفورت عرض حتى الآن 15 مليون يورو في البداية، قبل أن تزداد إلى 18 مليون يورو.

يسعى فرانكفورت لتعزيز خط هجومه بعد انتقال هوجو إيكيتيكي لليفربول الإنجليزي مقابل 90 مليون يورو، حيث تعاقد بالفعل مع المهاجم الدولي الألماني جوناثان بوركاردت، لاعب فريق ماينز الألماني.

وقال دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، خلال معسكر الفريق التحضيري في الولايات المتحدة: "في النهاية، يتعلق الأمر بإمكانية إتمام الصفقة. يتعلق الأمر بوضع سوق الانتقالات. نحن ندرس السوق وسنرى ما يمكننا القيام به".