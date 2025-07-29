الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم حالة من الجدل بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز لكرة القدم، فور عودته من تركيا عقب انتهاء معسكر فريقه الخارجي، وذلك تنفيذًا لقرار قضائي صادر بحقه، ما أثار تساؤلات واسعة حول تفاصيل القضية التي تلاحقه منذ أشهر.

عاجل .. القبض على اللاعب رمضان صبحي في المطار فور عودته من تركيا لهذا السبب

تعود فصول القضية إلى مايو الماضي، حينما ألقت الجهات الأمنية القبض على شاب مصري يُدعى “يوسف.م” يبلغ من العمر 23 عامًا، أثناء أدائه امتحان نهاية العام نيابة عن رمضان صبحي داخل أحد المعاهد العليا للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس بالجيزة، وكشفت التحقيقات الأولية أن الشاب زعم خلال استجوابه حصوله على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وتأدية الامتحان بدلاً منه، وهو ما فتح بابًا واسعًا من التحقيقات في الواقعة.

تحركات قانونية ودفاع اللاعب

استدعت النيابة العامة شهودًا من إدارة المعهد وأفراد الأمن الإداري لسماع أقوالهم، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة لمقارنة ملامح الشخص الذي دخل اللجنة مع اللاعب رمضان صبحي، من جانبه نفى محامي اللاعب، أشرف عبد العزيز، أي صلة لموكله بالشخص المذكور أو بالواقعة برمتها، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلقي أي استدعاءات رسمية من النيابة أو الجهات الأمنية خلال تلك الفترة.

موقف نادي بيراميدز

على الجانب الآخر، كلف نادي بيراميدز فريقه القانوني بمتابعة ملف القضية وتقديم الدعم القانوني للاعب، مع متابعة التحقيقات الجارية لضمان الحفاظ على حقوقه وحسن سير الإجراءات القانونية.

هذه الواقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية، خصوصًا مع مكانة رمضان صبحي كلاعب بارز في الكرة المصرية، وسط ترقب للخطوات القادمة من الجهات القضائية وما ستؤول إليه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.