نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياشاري خارج حسابات ريال مدريد.. وكوناتيه يواصل جذب الأنظار في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يشهد سوق الانتقالات الصيفي تداول اسم اللاعب السويسري أردون جاشاري، نجم خط وسط كلوب بروج البلجيكي، بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، حيث كان نادي ميلان الإيطالي هو الأقرب لضمه. إلا أن مطالب ناديه، التي بلغت 40 مليون يورو، أوقفت المفاوضات مع الروسونيري.

وبحسب ما أفادت به صحيفة Defensa Central، فقد طُرح اسم جاشاري على طاولة النقاش داخل مكاتب فالديبيباس، كمقترح لتدعيم خط الوسط، وهو أحد المراكز التي أبدى المدرب تشابي ألونسو اهتمامًا كبيرًا بتعزيزها في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، فإن كلًا من المدرب والإدارة الرياضية في ريال مدريد اتفقا على أن اللاعب لا يلبي المعايير المطلوبة للانضمام إلى الفريق.

وبالتالي، فإن انضمام جاشاري إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" يبدو مستبعدًا في الوقت الراهن، ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة. وتركز إدارة النادي حاليًا على ملفات أكثر أهمية، أبرزها مستقبل كل من رودريغو غوس وداني سيبايوس.

وفي سياق متصل، يرى مسؤولو النادي أن أبرز إنجازاتهم هذا الصيف قد تحقق بالفعل، والمتمثل في تدعيم خط الدفاع بعناصر شابة وواعدة، مثل دين هايسين، وألفارو كاريراس، وترينت ألكسندر-أرنولد.

من جهة أخرى، لا يزال اسم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي يتردد بقوة داخل أروقة النادي الملكي. فاللاعب، الذي ينشط في صفوف ليفربول، ينتهي عقده في صيف 2026، وتشير التقارير الواردة من إنجلترا إلى أن مفاوضات تجديد عقده مع "الريدز" وصلت إلى طريق مسدود.

وعلمت الصحيفة أن كوناتي متحمس للغاية لفكرة ارتداء قميص ريال مدريد، ولا يمانع في خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية. لكن السؤال المطروح هو: هل سينتقل هذا الصيف، أم سيؤجل القرار إلى صيف 2026؟ كل الاحتمالات قائمة، لكن المؤكد أن الصفقة ستتطلب أولًا إفساح المجال من خلال بيع أحد لاعبي الفريق الحاليين.

