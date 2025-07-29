الأهلى يواجه إنبى وديا الثلاثاء استعدادا لمباراة مودرن سبورت فى الدورى

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات انطلاق الموسم الجديد 2025/2026.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء اليوم الثلاثاء، وديًا من أجل مواصلة تجهيز لاعبيه لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر، رفض إذاعة مباراة الفريق أمام إنبي الودية، في ظل رغبته في فرض السرية على الفريق.

وكان الأهلي قد خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية ضمن معسكره الخارجي الذي خاضه في مدينة طبرقة التونسية، استعدادًا للموسم الجديد.

وخلال المباراتين الوديتين، حقق فريق الأهلي الفوز على حساب نظيره الملعب التونسي برباعية مقابل هدف بينما فاز على حساب البنزرتي بخماسية دون رد.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في مهمته للحفاظ على لقب الدوري الممتاز الذي حققه الموسم الماضي، باللقاء الذي يجمعه أمام نظيره مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي الأولى في الدوري

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم التاسع من أغسطس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

