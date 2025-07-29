نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كان على وشك الوفاة".. كريم رمزي يكشف عن مفاجأة بشأن عبد الحميد معالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن النجم المغربي عبد الحميد معالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد والذي كان على وشك الوفاة.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" 7 يوليو 2024، عبد الحميد معالي كان على وشك الوفاة بسبب رحلة بحرية مع زملائه".

وأضاف:" سبحان الله بعد عام بالضبط من هذه الواقعة عبد الحميد معالي ينضم إلى نادي الزمالك من كبار قارة إفريقيا".

وأكمل:" يقال أن عبد الحميد معالي هو من أفضل المواهب المغربية وهو مستقبل منتخب المغرب في هذا المركز، كما أنه لاعب لديه إمكانيات فنية كبيرة وسيكون مؤثر مع الفريق بالموسم الجديد".