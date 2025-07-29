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أحمد جودة - القاهرة -

علّق الإعلامي كريم رمزي، على ستوري اللاعب أحمد عبد القادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، كما كشف موقف نادي الزمالك من ضم اللاعب.

كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى تعليقا على ستوري عبد القادر:" سؤال مشروع، لماذا رفض عبد القادر كل العروض المقدمة له من داخل وخارج مصر ورفض العروض من الأندية المصرية".

وتابع:" النفي في هذه الحالة يمكن أن يكون الهدف منه أن يتم الانتهاء من إجراءات الرحيل سريعا، لأنه على الجانب الآخر الجميع يؤكد أن هناك مفاوضات معه وأنه لديه رغبة أكيدة في الرحيل وهذا قراره في النهاية وهو لاعب كبير".

وأتم كريم رمزي تصريحاته: "الزمالك يبدأ التحرك بقوة من أجل ضم أحمد عبد القادر واللاعب رفض جميع العروض المقدمة إليه، عبد القادر طلب عقد جلسة عاجلة مع محمد يوسف من أجل حسم الأمر".

