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أحمد جودة - القاهرة -

كشف نصر الدين كرطيط رئيس نادي اتحاد طنجة، عن تفاصيل تعاقد نادي الزمالك مع عبد الحميد معالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والتي تم الإعلان عن ضمه بشكل رسمي مساء أمس الإثنين.

رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا

وقال نصر الدين كرطيط، في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامج "رقم 10": "الزمالك تعاقد مع عبد الحميد معالي بقيمة مالية أقل من الشرط الجزائي".

وأضاف:" عبد الحميد معالي تلقى عروض من الدنمارك وفرنسا واهتمامات من أندية قطر ولكن اللاعب اختار الانضمام إلى الزمالك".

وأشار: "عبد الحميد معالي كانت لدية رغبة ملحة في اللعب لنادي الزمالك، ولذلك وافقنا على العرض المقدم منهم لتحقيق حلم اللاعب وعدم الوقوف أمام رغبته".

